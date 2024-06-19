В Дании создали биоразлагаемый пластик из ячменя

Ученые из Копенгагенского университета изобрели новый экологически чистый материал. Основой для него послужил ячменный крахмал, смешанный с волокнами из отходов сахарной свеклы.

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Этот материал может стать альтернативой пластику. Он достаточно прочен и вместе с тем является на 100% биоразлагаемым.

Загрязнение планеты пластиком становится все более серьезной проблемой. Частицы пластика в больших количествах присутствуют в океане, почве, ледниках и даже атмосферном воздухе. Недавние исследования показали, что они также проникают в человеческий организм.

Пластмассы являются прочными, пластичными и недорогими, поэтому их широко применяют в промышленности. Но при этом их трудно переработать. Только 9% пластика перерабатывается, а остальное либо сжигается, либо попадает на свалки и загрязняет окружающую среду.

В последние годы идет активная разработка биопластиков. Но только небольшая часть из них поддается разложению, и то только в специальных промышленных установках.

Ученые из факультета растениеводства и экологии Копенгагенского университета представили замену пластику из натурального растительного сырья, который полностью разлагается в природе всего за два месяца. Его основными «ингредиентами» являются амилоза и целлюлоза, широко распространенные в растительном мире. Амилозу получают из многих культур, включая кукурузу, картофель, пшеницу и ячмень. Целлюлоза – углевод, который содержится во всех растениях.

«Амилоза и целлюлоза образуют длинные и прочные молекулярные цепочки. Их объединение позволило нам создать прочный и гибкий материал, который потенциально может быть использован для изготовления пакетов и упаковки», – отметили авторы научной работы.



К настоящему времени ученые создали только экспериментальные образцы. Но они указали, что относительно просто будет наладить массовое производство материала, сообщает сайт Копенгагенского университета.