Разработан новый способ диагностики редких форм деменции

Международная команда ученых представила новый тест для диагностики лобно-височной деменции и других редких нейродегенеративных заболеваний на основе образца крови. Он отслеживает уровень тау-белка и TDP-43 в необходимом соотношении не в плазме крови, а в везикулах — небольших пузырьках липидов. Тест был успешно проверен на образцах крови 292 пациентов. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

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Лобно-височная деменция, боковой амиотрофический склероз и прогрессирующий надъядерный паралич образуют спектр редких нейродегенеративных заболеваний. Они характеризуются слабоумием, когнитивными проблемами, параличом и другими нарушениями. До сих пор не существует лекарства от всех трех болезней, и современные методы не позволяют поставить окончательный диагноз в течение жизни пациента.

Международная команда ученых решила разработать тест для диагностики этих нейродегенеративных заболеваний. Они исследовали образцы крови 991 взрослых людей, в том числе пациентов с редкими формами деменции. Ранее стало известно, что тау-белок и TDP-43 образуют аномальные скопления в головном мозге и играют ключевую роль в развитии всех трех заболеваний. Оказалось, что уровень этих белков в крови отражает степень развития патологических процессов и различается в зависимости от заболеваний. Так, для диагностики лобно-височной деменции необходимо отследить сразу два белка, для бокового амиотрофического склероза — только TDP-43, а для прогрессирующего надъядерного паралича — тау-белок. В новом анализе крови есть особенность: белки измеряются не в плазме крови, а в везикулах. Это небольшие пузырьки липидов, которые могут попасть в кровоток. Выделяя белки с помощью центрифугирования образцов крови, исследователи могут определять наличие деменции. Тест был успешно проверен на образцах крови 292 пациентов, у 34 из которых были диагностированы нейродегенеративные заболевания генетическим путем.

Новый анализ крови позволит поставить точный диагноз в течение жизни пациента.