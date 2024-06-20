Илон Маск оценил возможность дружбы людей с роботами

Предприниматель Илон Маск поделился мыслями о дружбе с роботами. Об этом сообщает издание Business Insider.

Глава Tesla и SpaceX, выступая на международном фестивале «Каннские львы», заявил, что в будущем люди смогут дружить с роботами.

«Я думаю, что люди начнут относиться к своему личному роботу Optimus как к своего рода другу», — заметил миллиардер.



Также предприниматель сравнил роботов Tesla с популярным персонажами поп-культуры — например, дроидом R2-D2 из «Звездных войн».

Маск уточнил, что в его компании не ставили перед собой цель сделать гуманоида максимально похожим на человека. Однако он отметил, что инженеры и дизайнеры создавали робота таким, чтобы с ним хотелось подружиться.

По прогнозу Илона Маска, в будущем каждый человек сможет позволить себе персонального робота.

«Вы можете просто попросить его выгуливать вашу собаку, присматривать за вашим домом или детьми, готовить ужин, играть на пианино», — рассказал американский предприниматель.



Маск также отметил, что считает Optimus одним из самых ценных активов компании. Он предсказал, что в будущем роботы обгонят людей по численности.

В середине июня Маск анонсировал появление тысяч роботов на производстве корпорации Tesla. Он отметил, что машины будут помогать живым специалистам при производстве автомобилей.