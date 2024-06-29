У вас когда-нибудь возникало ощущение, словно вы единственный живой человек в Интернете, а все остальные — боты под прикрытием? Тогда вы не один. Портал makeuseof.com рассказал о теории мертвого Интернета и том, стоит ли нам бояться восстания ботов.

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Что такое теория мертвого интернета

Если вы хотя бы немного знакомы с социальными сетями и другими онлайн-форумами, то наверняка заметили, что многие посты получают однотипные комментарии. Они короткие, никак не затрагивают тему поста и публикуются в огромных количествах.

Теория мертвого Интернета утверждает, что большинство подобных комментариев принадлежит ботам, и никакого человеческого общения на самом деле нет. Более того, сам пост тоже наверняка был сделан ботом, который использовал генеративный ИИ для создания привлекательной картинки или другого контента.

Идея, заложившая фундамент этой теории, циркулирует в Сети довольно давно, но тред от 2021 года на форуме Agora Road Macintosh Café сформулировал ее в нынешнем виде. Многие пользователи Интернета считают, что всемирная паутина, которую мы помним, уже давно погибла — ее заменила бесконечная армия ботов, создающая контент для других ботов.

Теория мертвого интернета строится на следующих гипотезах.

ИИ-боты и автоматизированный контент доминируют в Интернете. Почти все взаимодействия в Сети на самом деле — взаимодействия между ботами.

Дискуссии в Интернете контролируются алгоритмами и другими методами манипуляции. Боты и генеративный контент диктуют общественное мнение, при этом подавляя контент реальных людей.

Контент, созданный людьми, активно подавляется в пользу ботов и генеративных медиа.

Столкновения с мертвым Интернетом варьируются в зависимости от того, на каких платформах вы обитаете. Например, на YouTube практически под каждым мало-мальски популярным роликом можно найти десятки бессмысленных комментариев, никак не связанных с темой видео.

Действительно ли Интернет мертв

Фирма Imperva, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала доклад об угрозах в Интернете за 2024 год. Она заявляет, что почти 50% всего трафика в Сети не принадлежат человеческим источникам. Боты составляют почти треть от всего интернет-трафика в мире.

Иными словами, Интернет жив, но движется в сомнительном направлении. Цифры статистики показывают неприятный тренд, который может привести к будущему, где правит постоянное вовлечение пользователей, повышенное насыщение контентом и алгоритмы.