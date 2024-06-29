Что такое LTE и чем оно отличается от 4G

Каждый, кто пользовался мобильным телефоном, выпущенным после 2011 года, наверняка замечал буквы LTE в верхней части экрана или в настройках системы. Портал makeuseof.com рассказал, что они означают, и чем LTE отличается от других стандартов связи.

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Что такое LTE

LTE — это аббревиатура от Long Term Evolution. Так называется стандарт беспроводной передачи данных, который позволяет заниматься интернет-серфингом, посещением различных сайтов, просмотром лент в социальных сетях и многим другим.

Однако чаще LTE знают под названием 4G или 4G LTE. Именно поэтому в строке уведомлений смартфонов иногда появляются эти буквы.

Чем LTE отличается от 4G

Изначально стандарт LTE позиционировался как преемник третьего поколений беспроводных протоколов коммуникации (3G), однако он не соответствовал требованиям, которые поставил Международный союз электросвязи. По мнению регулятора, истинная сеть 4G (вроде LTE Advanced) должна поддерживать передачу данных на скорости минимум 1 Гбит/с. Обычный LTE может предложить лишь 100 Мбит/с.

В результате появился стандарт LTE Advanced, который был создан с учетом более продвинутых технологий. Международный союз электросвязи официально признал его 4G. Обычный LTE же называют 4G скорее по привычке, потому что он был значительным апгрейдом после 3G.

Как работает LTE

LTE использует специфические радиочастоты и спектры, которые разнятся в зависимости от мобильного оператора, устройства и региона. А эти различия влияют на скорость и производительность связи. Некоторые операторы также предлагают улучшенные версии LTE, такие как LTE+, 4G+ или LTE-A. Теоретически они достигают заветной скорости в 1 Гбит/с.

Какую скорость в среднем имеет LTE

Как правило, скорость загрузки LTE варьируется от 20 до 150 Мбит/c; скорость выгрузки данных составляет от 5 до 50 Мбит/c. Для контекста, ниже — маленькая таблица, где приведены скорости всех популярных стандартов связи.