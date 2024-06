Американские дизайнеры изобрели растворимую одежду

Мода будущего уже с нами: футболку из желатина можно надеть несколько раз, а когда она надоест, растворить ее и сделать что-то новое. Инженеры и дизайнеры из института АТLАS при Университете Колорадо в Боулдере (США) создали машину, которая прядет текстильные волокна из биоматериалов — например, из желатина. Получившиеся биоволокна на ощупь немного напоминают лен и растворяются в горячей воде примерно за час. Работа опубликована в журнале Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Исследование направлено на решение проблемы переработки отходов. Ежегодно на свалки выбрасывают десятки миллионов тонн текстиля. Специалисты института АТLАS надеются, что их машинка позволит дизайнерам по всему миру производить собственные биоволокна, которые можно переработать. Небольшое устройство умещается на столе и стоит относительно недорого.

Популярная современная тенденция — умный текстиль. Например, джинсовая куртка Levi's Trucker Jacket от Google оснащена датчиками, которые можно подключать к смартфону. Но она не подлежит вторичной переработке: трудно отделить джинсовую ткань от медных нитей и электроники. Поэтому дизайнеры из института АТLАS пошли другим путем. Они начали с желатина — упругого белка, содержащегося в костях и копытах домашних животных. Каждый год производители мяса выбрасывают большие объемы желатина, который не подходит для использования в косметических и пищевых продуктах. Руководитель исследования Элди Лазаро Васкес купила сырье в виде порошка в местной мясной лавке. Она и ее коллеги решили превратить эти отходы в одежду.

Изобретенная ими машина нагревает желатин и растягивает жидкую смесь в длинные тонкие волокна. Потом их погружают в ванны с жидкостью, где вводят биологические красители или другие добавки. Например, добавление небольшого количества генипина (экстракта из фруктов) делает волокна прочнее. Новый вид текстиля можно использовать не один раз: желатин быстро растворяется, распадаясь на нити для легкой переработки.

«Вы можете придать волокнам желаемую прочность и эластичность, выбрать любой цвет. Изготавливать ткань помощью такой машины сможет каждый. Вам не понадобятся большие устройства, которые есть только на химических факультетах университетов», — рассказала Элди Лазаро Васкес из института АТLАS.



Дизайнеры продолжают совершенствовать свой текстить. Можно изменить химический состав волокон и сделать их более упругими, чтобы куртка не растворялась под дождем. В качестве сырья рассматриваются и другие натуральные ингредиенты, которые обычно идут в отходы: например, хитин из крабовых панцирей или агар-агар из водорослей.