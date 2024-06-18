В Linux 6.10 появился свой «синий экран смерти»

Phoronix сообщает, что недавно выпущенное ядро Linux 6.10 содержит интересное обновление: инфраструктуру, предназначенную для отображения сообщений об ошибках во время критических сбоев, аналогичных «синему экрану смерти» в Windows. Эта функция отвечает давнему запросу Linux-сообщества о более качественном сообщении об ошибках в драйверах Direct Rendering Manager (DRM).

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Новый обработчик DRM Panic очень важен для систем, построенных без поддержки VT/FBCON, где просмотр подобных сообщений ядра был затруднен. Первоначальная реализация поддерживает драйверы SimpleDRM, MGAG200, IMX и AST, а в будущих обновлениях планируется расширить эту функциональность на другие.

Пользователи могут протестировать эту функцию на совместимых платформах, вызвав сбой ядра командой echo c > /proc/sysrq-trigger. Инженер Red Hat Хавьер Мартинес Каниллас поделился на Mastodon изображением, демонстрирующим сообщение об ошибке на одноплатном компьютере BeaglePlay.