Почему раньше сутки были длиннее 24 часов?

Каждые 24 часа Земля совершает один оборот по своей оси, и на планете проходит один день. Постоянство этого периода позволило людям разработать системы исчисления времени, но он не всегда был таким предсказуемым. Раньше длина суток была другой — портал livescience.com рассказал, почему.

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По факту, в прошлом дни на планете бывали и гораздо короче, и гораздо длиннее в зависимости от того, о каком периоде истории говорить. Например, примерно миллиард лет назад длина суток составляла всего 19 часов. А если брать более ранние точки времени, то ротация Земли могла быть короче 10 часов.

Подобная скорость вращения планеты — результат крупного столкновения Земли с огромной протопланетой, из-за которого, помимо всего прочего, появилась Луна. Инцидент ускорил инерцию Земли и одновременно отколол достаточно большой кусок породы, чтобы из него сформировался спутник. Однако со временем приливные силы Луны повлияли на Землю и замедлили инерцию.

Длительность дня иногда и превышала 24 часа, но разве что на пару миллисекунд — обычно это результат незначительных изменений в расплавленном ядре планеты, океанах или амтсферы. Если бы Земля сформировалась гораздо ближе к Солнцу, то вращение планеты выглядело бы совсем иначе. В этом случае она находилась бы в синхронном вращении с Солнцем — точно так же, как Луна с Землей.

К тому же, длительность суток на Земле меняется и по сей день. Мы можем не замечать этого, но изменения действительно есть, пусть и совсем незначительные — день становится длиннее примерно на 1,7 миллисекунд каждые 100 лет. По большей части, это происходит из-за влияния Луны. Приливные силы притяжения создают своего рода побочный эффект по мере того, как спутник отдаляется от Земли. Однако это весьма медленный процесс: до того, как длительность суток достигнет 25 часов, может пройти 200 млн лет.