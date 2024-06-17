Найден затерянный город Туам

Древний город Туам, известный исследователям только по арабским текстам, вероятно, располагался на острове Аль-Синния в ОАЭ. Именно там археологи во время раскопок нашли руины пропавшего поселения.

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Об открытии рассказывает Heritage Daily. Оно было сделано в районе Умм-эль-Кувейна в ОАЭ. На острове Аль-Синния археологи во время раскопок обнаружили руины VI века, которые, по их мнению, могут представлять собой затерянный город Туам.

Аль-Синния входит в группу небольших островов, расположенных рядом с западной частью полуострова Хор-эль-Бидия. Раскопки проводятся там уже несколько лет. Ранее археологи нашли на острове следы небольшой деревни и монастыря, а также свидетельства добычи жемчуга.

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В рамках полевого сезона текущего года археологи обнаружили свидетельства существования на острове еще более крупного поселения. Оно было основано примерно в четвертом веке нашей эры, а своего расцвета достигло в пятом или шестом веке.

Это был крупный город, в котором существовали даже многоквартирные дома. Как показали раскопки, они теснились по бокам узких улиц. По мнению исследователей, именно это поселение могло быть затерянным городом Туам, описанным в древних арабских текстах.

"Туам был региональной столицей на побережье Персидского залива, которая славилась своей добычей жемчуга и торговлей драгоценными камнями, - сообщают археологи. - Город пришел в упадок из-за эпидемии чумы и региональных конфликтов. Впоследствии он был заброшен".



В ходе раскопок были обнаружены многочисленные братские захоронения, обустроенные не в самом городе, а недалеко за его пределами. Могилы подтверждают версию об эпидемии чумы, уничтожившей немало горожан. На останках не было найдено следов травм и признаков насильственной смерти.

Профессор Тим Пауэр из Университета ОАЭ объяснил, что идентифицировать в найденном поселении пропавший город Туам удалось методом исключения. В самом городе не нашлось прямых свидетельств, указывающих на его название.