Действительно ли жвачка переваривается 7 лет?

Пожалуй, каждый знает страшилку из детства о том, что жвачки нельзя глотать — иначе организм будет переваривать их целых семь лет. Но правда ли это? Портал livescience.com пообщался с медиками и выяснил, что нет.

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К счастью, если вы случайно проглотили жевательную резинку (или отличались такой привычкой в детстве), переживать не о чем. На самом деле, переваривание жвачки не занимает семь лет — в реальности она выходит из организма через 40 часов. Примерно столько же времени нужно обычной пище, чтобы пройти через пищеварительную систему.

Правда, стоит отметить, что мы не перевариваем жвачку. Человеческое тело не располагает энзимами, которые необходимы для расщепления некоторых ингредиентов жевательной резинки. Поэтому проглоченная жвачка просто проходит через кишечник целиком — да, так же, как и непереваренные зерна кукурузы. Иногда врачи даже могут найти жвачку в кишечнике пациента во время колоноскопии, но это обычно происходит, если человек проглотил жвачку в прошедшие сутки.

Остается вопрос: если жвачка без проблем проходит через кишечник, существует ли опасность для здоровья? По мнению врачей, одна или две жевательные резинки вряд ли вызовут какую-либо реакцию в организме. Однако большие объемы жвачки способны привести к тошноте, запорам, вздутию живота и переменах в поведении кишечника. В редких случаях может возникнуть блокада пищеварительного тракта — по крайней мере, подобные инциденты были задокументированы среди детей.

Помимо этого, жвачка содержит сорбитол — сахарный спирт, часто используемый при производстве жевательных резинок без сахара. Передозировка сорбитолом может вызвать проблемы с пищеварением: в основном диарею, т.к. спирт вытягивает воду в кишечник.