Необычный серебряный набор нашли в средневековой могиле

В Венгрии археологи обнаружили серебряный набор для причастия XIV века и клад из 70 серебряных монет. Найденные артефакты выделяются на фоне подобных находок потому, что они находились в средневековом захоронении.

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По данным Arkeonews, необычный клад был обнаружен в рамках исследовательского проекта Венгерского национального археологического института недалеко от озера Тиса.

Еще в 2023 году археологи раскопали там остатки средневекового бенедиктинского аббатства. Оно располагалось неподалеку от современной деревни Томаймоностора. При проведении раскопок археологи изучили остатки бывшей церкви.

Последняя, вероятно, была построена даже раньше самого аббатства. Это была сельская базилика. В этом году при проведении раскопок в ней было обнаружено захоронение, внутри которого исследователи нашли необычный погребальный инвентарь.

В руки усопшего человека были вложены церемониальные сосуды - чаша и блюдо, изготовленные из серебра. Ученые установили, что это был набор для причастия, который датируется XIII или XIV веками нашей эры. Эксперты считают, что это был именно погребальный набор, что само по себе делает его практически уникальным.

Здесь же археологи нашли клад, состоящий из 70 серебряных монет, венских динариев. Его возраст оказался таким же, как и у набора из захоронения, то есть кто-то припрятал свои сбережения в XIII или XIV веках и так за ними и не вернулся.