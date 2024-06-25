Подземелья и единороги: самые любопытные средневековые монстры

Средневековые писатели и историки часто рассказывали о самых разных мифических монстрах — от великанов до могучих драконов. Портал medievalists.net рассказал о самых любопытных монстрах того времени.

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Драконы

Дракон, финальная форма змеи, появляется во многих средневековых историях. Бестиарии называют их самым опасным оружием хвост, которым драконы могли хватать и душить своих жертв. Некоторые святые известны своими битвами против драконов, однако заклятыми врагами этих монстров в древности считались слоны.

Единороги

Древние греки впервые описали единорогов как монстров с длинным рогом: скорее всего, они были вдохновлены реальными носорогами. В средневековье эти создания получили более насыщенную мифическую предысторию. Так, писатель VII века Исидор Севильский называл единорогов сильными чудовищами, способными пронзить любую цель. Они боролись со слонами, а единственными, кто могли обхитрить единорогов, якобы были девственницы.

Блеммии

Блеммии часто встречаются в средневековых манускриптах. Монстры без головы, чьи лица расположены прямо на их торсах. Некоторые авторы утверждали, что они произошли из Африки, где-то за границами Эфиопии. Английский путешественник Джон Мандевиль говорил, что блеммии обитают на 54 крупных островах в южной части Азии. Он также утверждал, что на спинах блеммии находятся глаза, а рты можно найти в совсем неожиданных местах.

Кинокефалы

Антропоморфные существа с собачьими головами также были частыми персонажами в работах средневековых писателей. Церковный историк Павел Диакон утверждал, что древнегерманское племя лангобардов даже использовало страшилки о кинокефалах в стратегических целях. Они распространяли слухи о том, что в их лагерях живут могучие, яростные воины, пьющие человеческую кровь. Благодаря этому напуганные враги старались избегать конфликтов с лангобардами.

Сциоподы

Сциоподы — мифические существа, известные тем, что они имели всего одну, но гигантскую ногу. Плиний Старший называл их людьми, «которые лежали на спине в жару и заслоняли себя от солнца тенью своих ног». Эта характеристика сохранилась и в средневековье, где сциоподов часто изображали с поднятой ногой.

Великаны

От истории Давида и Голиафа до бесчисленного множества средневековых легенд, великаны часто обитали в пустошах и горах вне досягаемости для людей. Писатель XII века Гальфрид Манмутский рассказывал, как древние бритты почти истребили великанов, оставив в живых лишь одного — Гогмагога.