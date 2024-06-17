Экстремальное похолодание зафиксировали в Антарктиде

Несмотря на то, что 2023 год признали самым жарким в истории, он также принес экстремальные холода в Антарктиду. Ученые проанализировали периоды похолодания, которые пришли на континент в июле и августе (в Южном полушарии это конец зимы).

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«На наших автоматических метеостанциях, а также в других точках региона наблюдались рекордно низкие температуры», – заявили ученые из Центра антарктических метеорологических исследований и обработки данных Университета Висконсин-Мэдисон (США).



Экстремально низкие температуры были зафиксированы как на штатных, так и на автоматических метеостанциях, установленных в Восточной Антарктиде, шельфовом леднике Росса и Западной Антарктиде до Антарктического полуострова. Так, на станции Куньлунь зарегистрировали самую низкую температуру за всю историю наблюдений – минус 79,4 градуса Цельсия, что примерно на 5 градусов ниже среднемесячного значения.

Интересно, что при этом в Южной Америке, которая расположена сравнительно недалеко от Антарктиды, в это же время наблюдалась аномальная жара. В Чили столбики термометров поднялись почти до 40 градусов, а в Рио-де-Жанейро был побит 117-летний рекорд высоких температур.

В ходе исследования ученые выявили четыре фазы похолодания с середины июля по конец августа 2023 года. Они пришли к выводу, что низкие температуры связаны с сильной отрицательной аномалией в среднем слое тропосферы. Похолоданиям способствовали как южные потоки с континента, так и спокойные атмосферные условия.

Падение температуры ниже 50 градусов по Цельсию существенно осложняет работу научных баз в Антарктиде – при таких температурах полеты на самолетах становятся небезопасными. Новое исследование помогло лучше понять атмосферные явления, влияющие на климат Южного полюса, сообщает Advances in Atmospheric Sciences.

Ранее в Антарктиде нашли следы древней реки. Ее протяженность составляла около 1500 км.