Раскрыта дата релиза нового смартфона Honor в России

На следующей неделе, 25 июня, в России в продажу поступит новый смартфон Honor 200 Lite, первая модель бренда из серии Honor 200. Цена устройства составит около 33 тыс. руб. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, близкий к одному из крупнейших российских ретейлеров.

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Смартфон оснащен камерой с разрешением 108 МП и обладает трехкратным зумом без потери качества. Имеется фронтальная камера на 50 МП.

AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит при просмотре HDR-контента обеспечивает высокое качество изображения. Фирменные технологии защиты зрения, такие как высокая ШИМ-частота 3240 Гц, гарантируют полное отсутствие видимого мерцания.

Honor 200 Lite является одним из самых тонких и легких смартфонов в своем классе. Толщина корпуса составляет 6,78 мм (без учета выступа камеры. – «Газета.Ru»), а вес – 166 г.

В Европе данная модель была представлена в апреле. Там новинка продается по цене €330 (примерно 31,5 тыс. руб. по курсе на момент публикации новости. – «Газета.Ru») и доступна в трех цветах: Starry Blue, Cyan Lake и Midnight Black.

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