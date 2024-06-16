Луна скоро остановится впервые за 18 лет

В ближайшие месяцы земляне смогут наблюдать редкое астрономическое событие - большое луностояние, или большую остановку Луны.

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Как известно, делая оборот вокруг Земли, наш естественный спутник может подниматься и опускаться за горизонт в пределах 57 градусов. А один раз в 18 с лишним лет Луна достигает своих крайних точек на небосводе, которые называются малым и большим лунными стояниями. В этом году большое луностояние происходит, когда Луна восходит в крайней для себя точке на северо-востоке или юго-востоке, а заходит в крайней точке на северо-западе или юго-западе. Кроме того, она поднимается максимально высоко.

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Естественно, что во время такого "стояния" Луна будет наибольшее время находиться на ночном небе и светить ярче.

По данным ученых, большое луностояние достигнет пика во время осеннего равноденствия в сентябре 2024 и весеннего равноденствия в марте 2025 года.