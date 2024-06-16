Обнаружены необычные планеты типа мининептун

Ученые обнаружили экзопланеты типа мининептун вокруг четырех красных карликов, которые расположены близко к своим родительским звездам и, вероятно, находятся на необычных эксцентрических орбитах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

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Мининептуны — это планеты, которые по размеру принимают промежуточное положение между Землей и Нептуном и относительно распространены за пределами Солнечной системы. Они представляют собой перспективные объекты для изучения экзопланетных атмосфер космическим телескопом имени Джеймса Уэбба. Новые мининептуны имеют радиус примерно в 2-3 раза больше земного и период обращения вокруг звезд менее восьми дней.

Наблюдения были проведены с помощью ряда наземных телескопов, оснащенных астрономическими камерами MuSCAT для изучения атмосфер транзитных экзопланет. Лучевые скорости родительских звезд были измерены с помощью спектрометра IRD (InfraRed Doppler) на телескопе Subaru. Измерения показали, что верхний предел масс этих планет менее чем в 20 раз превышает массу Земли.

Соотношение между измеренными радиусами и массами мининептунов указывает на то, что они не являются каменистыми планетами, как Земля. Их недра, вероятно, содержат летучие вещества, такие как кристаллы водного льда. По крайней мере три планеты — TOI-782 b, TOI-2120 b и TOI-2406 b — расположены на эксцентрических орбитах, что необычно для планет, вращающихся вокруг красных карликов. Обычно орбиты короткопериодических планет должны быть круговыми из-за влияния приливных сил.

Одно из объяснений этого явления заключается в том, что их недра, напоминающие недра Нептуна, не подвержены приливным воздействиям. Это позволило планетам сохранить ненулевой эксцентриситет в течение миллиардов лет.