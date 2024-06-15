Эксперт дала советы по продлению жизни смартфона

Россиянам рассказали, как продлить жизнь смартфона

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Регулярное очищение кэша, использование оригинальных зарядок и установка тёмных тем на экране могут значительно продлить срок службы вашего смартфона. Это необычные, но эффективные способы экономии заряда батареи и снижения нагрузки на глаза пользователя. Наталья Голицына из МТС подчеркнула важность регулярной чистки устройства от пыли и грязи, чтобы избежать неполадок в работе.

Оптимизация приложений также играет ключевую роль в поддержании производительности смартфона. Закрытие приложений после завершения работы и регулярная очистка кэша помогут освободить память и улучшить общую работу устройства. Это важные шаги для предотвращения перебоев в работе смартфонов любых моделей.

Наталья Голицына подчеркнула, что забота о батарее также критически важна. Использование оригинальных зарядных устройств и регулярная калибровка аккумулятора помогают поддерживать его эффективную работу. Качественные защитные аксессуары, такие как чехлы и стеклянные плёнки, обеспечивают сохранность устройства при падениях и ударах, что также важно для его долгосрочной эксплуатации.