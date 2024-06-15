Названы способы продлить жизнь смартфона

Регулярное избавление от ненужных файлов, использование оригинальных зарядок, темная тема на экране и устранение пыли и грязи могут продлить жизнь смартфона. Об этом рассказала глава отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына, передает РИА Новости.

Эксперт объяснила, что установка темных тем на экране может сэкономить заряд батареи, потому что тогда устройство тратит меньше энергии на подсветку экрана.

По словам специалиста, лучше использовать оригинальные зарядные устройства и блоки питания с совместимой мощностью. На смартфонах Android можно воспользоваться функцией калибровки аккумулятора, сброса до заводских настроек.

Также необходима оптимизация, закрытие неиспользуемых приложений, очистка кэша и других файлов. Это обязательная процедура для того, чтобы освободить место на устройстве, поскольку из-за перегруженной памяти часто наблюдаются перебои в работе.

Голицына добавила, что грязь и пыль в разъемах смартфона также могут быть причиной неполадок и неисправностей. Надо регулярно очищать аппарат специальными средствами и мягкой тканью, использовать чехлы и накладки.