Лучшие iPad в 2024: какую модель планшета купить

iPad не зря пользуются репутацией отличных планшетов. Однако каталог Apple постоянно расширяется, поэтому выбрать какую-то конкретную модель из линейки может быть тяжело. Портал howtogeek.com рассказал, какие модели iPad подойдут разным категориям пользователей.

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Лучший вариант: 11-дюймовый iPad Air (M2)

iPad Air 2 — идеальный компромисс между бюджетными моделями и более профессиональной линейкой Pro. Хотя Apple представила новую 13-дюймовый планшет Air, 11-дюймовая версия по-прежнему остается лучшей опцией для большинства пользователей из-за своей портативности.

iPad Air 2 на базе чипа M2 — не только мощное, но и надежное устройство. По производительности планшет опережает практически любого конкурента: ресурсов системы хватит для какой угодно задачи. 128 ГБ встроенного хранилища также будут приятным бонусом, т.к. вам хватит места для всех желаемых файлов и приложений.

Конечно, экран iPad Air не может похвастать характеристиками OLED на моделях Pro, однако он все равно превосходит базовую версию iPad по качеству. Широкий диапазон и цветов и высокая точность цветопередачи позволяют получить больше отдачи от любых визуальных медиа.

Бюджетный вариант: iPad (10 поколение)

Базовый iPad 10 поколения — самый доступный планшет Apple и, по совместительству, разумная покупка для тех, кто хочет получить хороший продукт по демократичной цене. Он предлагает хорошую производительность, которой хватит для интернет-серфинга, просмотра стримов, игр и многого другого. Планшет этого поколения работает на том же чипе, что и iPhone 12, но это не минус. Несмотря на свой возраст, он до сих пор достаточно мощный. Единственный недостаток этой опции — экран с ограниченной гаммой цветов (sRGB).

Вариант для рисования: 13-дюймовый iPad Pro (М4)

Профессионалам, которые ищут планшет для рисования и создания контента, отлично подойдет 13-дюймовый iPad Pro. Большой экран планшета станет хорошим холстом для скетчей, тем более что OLED-панель Tandem — лучшая из тех, что встречаются на iPad. Она обеспечивает густые темные оттенки и яркие светлые цвета.

Помимо этого, художники оценят нативную поддержку нового стилуса Pencil Pro, который имеет систему быстрых жестов для открытия меню. Разработчики различных приложений могут интегрировать эту механику по-разному, что делает Pencil Pro еще более универсальным. Но заранее предупреждаем — за такую роскошь придется заплатить довольно высокую цену.