Microsoft объяснила, зачем для установки Windows нужен аккаунт

В корпорации Microsoft объяснили, зачем пользователям Windows нужно заводить интернет-аккаунт. На это обратило внимание издание Neowin.

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Журналисты медиа заметили, что специалисты Microsoft обновили сайт, посвященный рекомендациям использования Windows. В том числе, в компании призвали пользователей завести учетную запись Microsoft и назвали преимущества такого шага.

В настоящий момент пользователь ОС может выбрать, каким образом он будет работать с Windows — посредством связанной с интернетом учетной записи Microsoft или локального аккаунта, не передающего данные в сеть. В корпорации заявили, что интернет-запись необходимо создать ради быстрой синхронизации данных на нескольких устройствах и большего уровня безопасности.

«Когда вы включаете свой компьютер с учетной записью Microsoft, вы подключаетесь к облачной службе, и ваши настройки и файлы могут синхронизироваться на различных устройствах», — отметили представители компании.



При этом пользователи Windows, отметили журналисты Neowin, не очень охотно переходят на учетную запись Windows, предпочитая ее локальному аккаунту.

В конце апреля стало известно, что корпорация Microsoft начала требовать от пользователей Windows 10 завести аккаунт учетной записи в интернете. Пока Microsoft не заставляет потребителей создавать профили, но настоятельно просит сделать это.