Samsung использует разработчика Apple для улучшения своих смартфонов

Samsung намерена улучшить свой голосовой помощник Bixby, пригласив к работе бывшего инженера Apple Мурата Акбачака. Акбачак известен своим участием в разработке и поддержке голосового ассистента Siri, используемого в продуктах Apple. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Источники Bloomberg подтверждают, что Samsung признает отставание своего голосового помощника Bixby от конкурентов, включая Siri. Несмотря на то, что Siri не считается лидером на рынке, Samsung видит в разработчике сервиса потенциал для улучшения своего собственного решения.

Акбачак, ранее отвечавший за контекстное и разговорное понимание Siri, теперь будет работать над повышением интеллектуальных способностей Bixby. По мнению аналитиков, это может привести к существенному прогрессу в развитии голосового помощника Samsung.

Bixby – это виртуальный ассистент, разработанный Samsung Electronics. Сервис был представлен 29 марта 2017 года вместе со смартфонами Galaxy S8 и S8+, а также планшетом Samsung Galaxy Tab A во время мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2017.