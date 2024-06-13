Samsung использует разработчика Apple для улучшения своих смартфонов
Samsung намерена улучшить свой голосовой помощник Bixby, пригласив к работе бывшего инженера Apple Мурата Акбачака. Акбачак известен своим участием в разработке и поддержке голосового ассистента Siri, используемого в продуктах Apple. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Источники Bloomberg подтверждают, что Samsung признает отставание своего голосового помощника Bixby от конкурентов, включая Siri. Несмотря на то, что Siri не считается лидером на рынке, Samsung видит в разработчике сервиса потенциал для улучшения своего собственного решения.
Акбачак, ранее отвечавший за контекстное и разговорное понимание Siri, теперь будет работать над повышением интеллектуальных способностей Bixby. По мнению аналитиков, это может привести к существенному прогрессу в развитии голосового помощника Samsung.
Bixby – это виртуальный ассистент, разработанный Samsung Electronics. Сервис был представлен 29 марта 2017 года вместе со смартфонами Galaxy S8 и S8+, а также планшетом Samsung Galaxy Tab A во время мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2017.