Apple может отменить бесплатные SMS через спутник

Apple представила спутниковые возможности в iPhone 14 в 2022 году, что позволило создать революционную функцию экстренного вызова SOS через спутник. Изначально бесплатная в течение двух лет, программа была продлена до 2025 года. А в iOS 18 пользователи теперь могут отправлять SMS через спутник, что вызывает вопросы о возможной плате за эту услугу.

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Благодаря функции SOS-вызова было проведено множество спасательных операций. При активации этой функции iPhone подключается к спутникам, чтобы передать информацию в службу спасения. Недавно Apple расширила эту функцию, добавив услугу Roadside Assistance, позволяющую пользователям связываться с такими провайдерами, как AAA и Verizon, когда сотовая связь недоступна.

Несмотря на жизненно важные преимущества, спутниковые услуги стоят недешево. Apple вложила 450 миллионов долларов в создание необходимой инфраструктуры, а ее партнер, компания Globalstar, берет около 12 долларов в месяц за базовые услуги. Учитывая эти расходы, Apple может со временем сделать спутниковые SMS платными.

Возможные сценарии включают в себя включение функции спутниковых SMS в модель подписки или добавление ее в пакет Apple One. Идеальным вариантом было бы оставить эти функции бесплатными навсегда.