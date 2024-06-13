Windows 11 научится управлять файлами на смартфонах

Для общения Windows и смартфонов в данный момент Microsoft предлагает использовать фирменное приложение, входящее в состав настольной операционной системы под названием «Связь с телефоном» (Phone Link). Клиент для Android можно скачать из Google Play Store.

© Droidnews

В одной из свежих сборок ПК-версии, доступной для инсайдеров, принимающих участие в бета-тестировании, появился триггер в настройках, который позволяет ПК видеть данные внутреннего накопителя смартфона. Об этом сообщил энтузиаст @PhantomOcean3.

Сейчас с помощью «Связи с телефоном» можно управлять сообщениями, уведомлениями, да разве что относительно удобно — фотографиями и видео на смартфоне. Либо жить в экосистемах брендов, к примеру, HUAWEI, которая активно работает над интеграцией устройств в единое целое, чем комфортно управлять. Но для этого нужно покупать устройства только от одного бренда, что не всегда подходит.

Если же Microsoft реализует доступ к внутреннему диску устройства, то многие процессы станут намного проще и удобнее. Не придётся использовать кабель для переброски данных (или извращаться с Telegram), чтобы загрузить на смартфон (или скачать с него) музыку, документы, те же фотографии, дистрибутивы, архивы и т. д. Сможем удалять, переименовывать, переносить в папки файлы привычно и быстро.

Что ж, ждём, пока пройдёт процесс тестирования. Если он окажется удачным, то возможность отдадут в широкий доступ для всех.