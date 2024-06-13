Российских космонавтов будут искать в детских садах

Роскосмос будет заниматься подготовкой кадров, начиная занятия еще в детских садах, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов во время своего визита на предприятие ОКБ «Факел» в Калининграде, пишет ТАСС. Также он напомнил, что сейчас существуют подобные программы в школах.

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Будем продолжать работы по подготовке кадров, начиная «практически с детского сада» — в школах мы уже хорошо присутствуем, — сказал Борисов.



Он также отметил, что в Калининградской области реализуется работа по увеличению космических классов. Глава корпорации выразил надежду, что 700 человек смогут начать приобщаться к профессии уже в школах, а потом их с нетерпением ждут в отрасли.

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