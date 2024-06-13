Стали известны подробности сделки Apple и OpenAI

В понедельник, 10 июня, Apple объявила о партнерстве с OpenAI, которое предполагает бесплатную интеграцию популярного чат-бота ChatGPT в операционную систему iOS 18. Согласно информации от аналитика Bloomberg Марка Гурмана, соглашение между двумя компаниями не предусматривает финансовых выплат со стороны Apple.

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По словам источников, ознакомившихся с условиями сделки, Apple считает, что эффект, который интеграция с iOS 18 даст OpenAI, равноценен или более ценен, чем денежные средства. Согласно договоренности, ChatGPT будет интегрирован в голосового помощника Apple Siri и новые инструменты написания текстов.

В будущем Apple планирует заключать соглашения о разделении доходов с разработчиками систем искусственного интеллекта, чтобы получить свою долю от монетизации результатов на своих платформах. Интеграция ChatGPT с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет бесплатной для пользователей, которые захотят воспользоваться ею. Подписчики ChatGPT Plus смогут войти в свои учетные записи, чтобы разблокировать дополнительные функции.

На данный момент приложение ChatGPT для iOS предусматривает возможность оформления подписки, за которую Apple получает комиссию от 15% до 30%.