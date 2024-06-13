Минфин США решил ударить по российской IТ-сфере

Минфин США запретит оказание России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами, передает пресс-служба ведомства. Там отметили, исключение могут сделать для компаний, управляемых гражданином США, а также в случаях, когда речь идет о процессе закрытия компании или изъятии капиталовложений, или при наличии соответствующего разрешения американских властей.

В ведомстве уточнили, что запрет вводится на «экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямо или косвенно из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, консалтинговых услуг в сфере IТ и услуг по проектированию». Также это касается «услуг IТ-поддержки, или облачных услуг для программного обеспечения, на которое распространяется действие лицензии, любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации».

Ранее стало известно, что Минфин США в четыре раза расширит список российских компаний, работа с которыми обернется вторичными санкциями. Любое взаимодействие с ними будет приравнено к сотрудничеству с ОПК РФ. Ограничения также коснутся крупнейших российских банков. При этом количество подсанкционных компаний вырастет с 1200 до более чем 4500. Под угрозой окажутся в том числе китайские компании, сотрудничающие с Россией.

До этого суд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск отечественной госкорпорации ВЭБ.РФ. Компания добивалась исключения из санкционного списка. Согласно решению суда от 12 июня, корпорация должна оплатить расходы, которые понес Совет ЕС.