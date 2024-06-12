Samsung увеличит цену своего складного смартфона

Новый смартфон Galaxy Z Fold 6 от южнокорейского гиганта Samsung будет дороже аналогичной прошлогодней модели Galaxy Z Fold 5. Об этом сообщает издание SmartPrix, ссылаясь на данные инсайдера Стива Хеммерстоффера (Onleaks) в партнерстве с тематическим ресурсом SmartPrix.

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По словам Хеммерстоффера, Galaxy Z Fold 6 будет представлен в трех конфигурациях: с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ хранилища пользовательских данных. Несмотря на то, что комплектации остаются прежними, цены на все модели вырастут примерно на $100. Так версия Galaxy Z Fold 6 на 256 ГБ будет стоить $1900 (примерно 170 тыс. руб. по курсу на 12 июня 2024 года), на 512 ГБ – $2020 (180 тыс. руб.), а на 1 ТБ – $2260 (201 тыс. руб.).

Покупатели смогут приобрести смартфон в трех цветовых вариантах: темно-синем, серебристом и розовом. Вес Galaxy Z Fold 6 будет составлять 239 граммов, что меньше, чем у его предшественника Galaxy Z Fold 5, который весил 253 грамма. Диагональ внутреннего экрана нового устройства составит 7,6 дюйма.

Стив Хеммерстоффер имеет длительную историю успешных утечек информации о различных смартфонах до их официального анонса. К таким утечкам относятся данные о Samsung Galaxy S21, Huawei Mate 40, Pixel 5, Sony Xperia XZ4, Google Pixel 4 XL и не только.

Ранее выяснилось, что Samsung Galaxy Z Flip 6 будет дороже, несмотря на отсутствие изменений.