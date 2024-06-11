Стало известно о нарушении работы одного органа у астронавтов во время полета к Марсу

Международный коллектив космических медиков пришел к выводу, что работа почек у участников будущих экспедиций на Марс серьезно нарушится в результате действия космических лучей, структурных перемен в устройстве нефронов и ускоренного развития почечнокаменной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

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"Если мы не разработаем новые методы защиты почек, то в таком случае астронавтам, которые успешно долетят до Марса, придется подключиться к системе диализа на пути назад к Земле. Радиационные повреждения почек проявляют себя далеко не сразу - когда они становятся очевидными, отказ почек уже будет нельзя предотвратить, что приведет к провалу миссии", - заявил научный сотрудник UCL Кит Сью, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Исследователи пришли к такому выводу в рамках исследования, нацеленного на всестороннее изучение перемен в работе почек при длительном пребывании в невесомости и в межпланетной среде. Для получения подобных сведений проанализировали образцы крови и других биожидкостей, которые собраны среди 66 участников длительных экспедиций на МКС, а также изучили влияние невесомости и космических лучей на почки грызунов.

В ходе этих опытов проследили за тем, как менялась жизнедеятельность выводящих органов мышей и крыс во время реальных полетов в космос, а также в наземных лабораториях, где животных облучали аналогами космических лучей на протяжении долгого времени. Подобным образом исследователи оценили то, как полет на Марс длиной в 1,5 года или 2,5 года повлиял бы на работу почек грызунов.

Эти наблюдения и опыты указали на наличие большого количества негативных перемен в работе почек, далеко не все из которых были связаны с действием космической радиации. В частности, обнаружили свидетельства того, что уже через месяц пребывания в невесомости меняется устройство нефронов, базового структурного элемента почек, что ведет к появлению нарушений в круговороте кальция и способствует образованию камней в почках.

В свою очередь, длительное воздействие космических лучей на почки усугубляет эти сбои, а также ведет к появлению других нарушений в жизнедеятельности нефронов примерно через полгода после начала облучения, что в конечном итоге ведет к развитию необратимых повреждений почек и почечной недостаточности. По мнению ученых, это указывает на необходимость создания подходов, которые бы нормализовали работу нефронов в невесомости и защищали бы почки от действия космических лучей.