ABL Space запустит военный аппарат Owlet

Американская компания ABL Space Systems получила контракт от стартапа Scout Space на запуск военного аппарата Owlet. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Наноспутник Owlet военного назначения создан на основе гражданского орбитального телескопа Owl. Стоимость контракта не раскрывается. Запуск спутника станет третьим стартом легкой ракеты RS1 и может состояться в конце года при условии, что второй старт носителя будет успешным.

Ранее компания Amazon планировала запустить первые прототипы космических аппаратов системы глобального интернета Kuiper на еще ни разу не летавшей ракете RS1, однако впоследствии отказалась от этой идеи.

Особенностью ракеты RS1 является модульная развертываемая наземная система запуска — ступени носителя и оборудование для его старта размещаются и транспортируются в стандартных грузовых контейнерах.