В Суздале нашли византийскую накладку с изображением воина

Экспедиция Института археологии РАН при проведении охранных раскопок в центре Суздаля нашла костяную пластину от византийского ларца с изображением воина, сообщили журналистам в пресс-службе института.

"Это крайне редкая и очень ценная находка на территории Древней Руси. Ранее археологи находили лишь отдельные костяные пластины и их фрагменты, украшенные художественной рельефной резьбой, при раскопках Гнездова, Смоленска, Новогрудка. В Суздале такая пластина найдена впервые за все годы исследований", - говорится в сообщении.



Найденная пластина отражает расцвет Суздаля в XII - начале XIII века и его связи с византийским миром.

"Она наглядно показывает, что жители средневекового Суздаля воспринимали не только традиционное христианское мировоззрение и связанные с ним элементы материальной культуры, но были знакомы с античными образами и мифологией, являющимися одними из составляющих искусства Византии", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника Института археологии РАН Сергея Милованова.



Накладка была обнаружена в небольшом раскопе площадью чуть более 70 кв. м, в границах которого археологи частично исследовали две усадьбы XII-XIV веков. Она представляет собой костяную квадратную пластину 45 х 46 мм, толщиной до 4 мм, в центре которой вырезано изображение обнаженного воина в плаще. Воин показан в момент атаки, в левой руке он держит щит, в правой, занесенной для удара, - меч. Изображение выполнено очень искусно. Тонкие и проработанные детали: складки плаща, рельеф мышц воина, распущенные волосы - все это говорит о мастерстве резчика.

Ученые отмечают, что пластина была элементом украшения ларца, изготовленного на территории Византии в эпоху Средневековья. Такие шкатулки были широко распространены в X-XII веках. Их вырезали из дерева и украшали костяными резными пластинами с самыми разными сюжетами. Пластины прикрепляли к боковым панелям или крышке с помощью костяных гвоздиков или штифтов: так, на найденной в Суздале пластине находится шесть несимметрично расположенных отверстий для крепления, диаметром чуть более 3 мм.