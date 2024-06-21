Как понять, что ваш номер заблокировали?

Ни Android, ни iOS напрямую не предупреждают пользователя о том, что какой-то абонент или собеседник в мессенджере заблокировал его номер. Портал makeuseof.com рассказал, по каким признакам можно понять, что вы попали в черный список.

© Unsplash

Отправленные сообщения не отмечены как прочитанные

Даже если кто-то заблокировал ваш номер, вы по-прежнему сможете отправлять текстовые сообщения — просто адресат их не получит. А значит, под ними не появится отметка о том, что они прочитаны. Хотя здесь стоит помнить о том, что уведомления о прочитанных сообщениях в принципе не появляются, отправитель и получатель пользуются разными устройствами. Например, в случае iPhone отметки о прочитанных сообщениях работают только в iMessage — эксклюзивном мессенджере Apple.

Помимо этого, получатель также мог просто отключить уведомления для всех номеров. В результате сообщение не будет отмечено, даже если пользователь прочел его.

Вас быстро перенаправляют на автоответчик

К сожалению, вы не получите прямого уведомления о том, что вас заблокировали, при звонке. Но если система быстро перенаправляет вас на автоответчик, то, возможно, вы действительно попали в черный список. Или же абонент просто находится в зоне без связи — попробуйте дозвониться позже. Если ситуация повторится, то тогда уже можно делать выводы.

Абонент принимает звонки с других номеров

Наконец, последний способ проверить, заблокирован ли ваш номер — это позвонить с другого телефона. Не обязательно что-то говорить: просто посмотрите, получается ли дозвониться и поднимает ли абонент трубку. Если ваш номер сразу идет на автоответчик, а другие — нет, то вы наверняка заблокированы.