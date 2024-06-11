В Apple дадут пользователям iPhone на выбор сразу несколько нейросетей

Старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги в рамках интервью iJustine рассказал о своем видении будущего ИИ в гаджетах компании. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Федериги выразил уверенность в том, что Apple в будущем предоставит пользователям возможность выбирать разные ИИ-модели в рамках платформы Apple Intelligence. На текущий момент единственным доступным вариантом является ChatGPT от OpenAI, однако Федериги намекнул на добавление Google Gemini в качестве потенциальной альтернативы в будущем.

«Мы думаем, что люди в конечном счете будут отдавать предпочтение определенным моделям, поэтому мы очень ждем сотрудничества с другими нейросетями, например Google Gemini. Пока нечего анонсировать, но мы движемся в эту сторону», — заявил Федериги.



Выбор в пользу ChatGPT он объяснил желанием Apple начать работу с наиболее продвинутой технологией.

Функции Apple Intelligence, которые будут внедрены позднее в этом году в iOS 18 и другие операционные системы компании, станут доступны владельцам iPhone 15 Pro и более новых моделей, а также на всех устройствах Mac и iPad на базе фирменных чипов M-серии.

Ранее сообщалось, что российские учителя смогут проверять домашние задания при помощи ИИ.