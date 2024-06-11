Функции Android-смартфонов, которых очень не хватает на iPhone

Переход на iPhone после Android-смартфона ощущается как значительная перемена — но не во всем в лучшую сторону. Портал makeuseof.com рассказал о функциях Android, которых отчаянно не хватает iOS.

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Мультитаскинг через разделенный экран

На Android можно легко заниматься несколькими делами одновременно при помощи разделения экрана — он позволяет выводить на смартфон сразу два приложения. На iPhone подобной функции нет: для того, чтобы управлять разными приложениями, между ними нужно переключаться.

Несколько аккаунтов на устройстве

Возможность пользоваться несколькими профилями на одном устройстве — довольно удобная функция. Можно не беспокоиться, что кто-то (например, ребенок) случайно удалить важное приложение или получит доступ к чему-то не нужному. Каждый аккаунт пользуется своим пространством со своими приложениями — по сути, совершенно другим смартфоном. Да, не все дают свой телефон в пользование кому-то другому, но для тех, кто так делает, поддержка разных аккаунтов крайне полезна.

Свободная персонализация

iOS обладает достаточно скромными возможностями для персонализации. Например, на домашнем экране Apple разрешает лишь добавлять или удалять значки приложений и виджеты. На экране блокировки тоже можно разместить виджеты, но только те, что разрешены разработчиков. Android же позволяет делать все что угодно: от полного изменения интерфейса до установки сторонней оболочки.

Доступ к внутреннему накопителю

При подключении Android-смартфона к ПК через USB-кабель можно получить полный доступ к внутреннему хранилищу устройства. Оно работает точно так же, как любой другой накопитель, и позволяет быстро перемещать файлы. На iPhone, к сожалению, такой возможности нет: экосистема iOS обязывает синхронизировать файлы между телефоном и Mac, что не всегда удобно.

Точечные настройки звука

Android позволяет настраивать громкость практически каждого звука на смартфоне. Система предлагает отдельные слайдеры для громкости медиа, звука при звонке, рингтона, сигнала уведомлений и будильника. На iOS же доступны только две настройки: громкость рингтонов/ведомлений и громкость звука при звонке/медиа. И то, для того, чтобы получить доступ к этим настройкам, нужно поменять кое-какие параметры.