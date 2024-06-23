Как стабилизировать смартфон для съемки видео

От трясущихся видео не застрахованы даже владельцы самых дорогих смартфонов. Хорошая новость в том, что наловчиться снимать ролики на мобильную камеру без тряски достаточно просто — портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.

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Почему видео на смартфон получаются трясущимися

При съемке видео невозможно совершенно не двигаться: если вы не пользуетесь специальной аппаратурой, то ролик почти наверняка получится не ровным. Помимо этого, эффект тряски иногда возникает из-за слишком большого приближения — оно делает даже минимальные движения рук очень заметными.

Способ №1: используйте стабилизатор или треногу

Если вы хотите стопроцентно пресечь трясущиеся кадры, то самый верный способ — это покупка стабилизатора. Подобные аксессуары держат смартфон на креплении, которое поворачивается по трем направлениям. Благодаря этому ракурс и угол камеры не страдают от естественных движений руки.

Минус стабилизаторов в том, что они могут стоить чуть дороже многих альтернатив. Если же вы хотите найти бюджетный вариант, то попробуйте съемку с обычной треноги — она точно так же предотвратит тряску. Разница лишь в том, что оба гаджета лучше подходят для разных ситуаций. Для динамических видео лучше приобрести стабилизатор, а для статичных — треногу.

Способ №2: используйте правильные техники ручной съемки

Об этом можно не подумать сразу, но правильный хват смартфона для горизонтальной и вертикальной съемки немного различается. Если вы снимаете горизонтальное видео, то камеру можно стабилизировать, взяв телефон двумя руками. При этом сложите большие и указательные пальцы так, чтобы они образовывали форму L. Прижмите локти к бокам или прислонитесь к чему-нибудь для опоры.

Что касается вертикальной съемки, то здесь нет никаких хитрых трюков — достаточно лишь найти опору для рук. Например, стену или любую другую плоскую поверхность.