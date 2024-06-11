Минпросвещения РФ рассказало о планах по внедрению ИИ в работу учителей

В России школьные учителя смогут проверять задания с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Для этого создаются специальные цифровые помощники.
Как рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов, на данный момент создается цифровой помощник учителя. Он даст возможность педагогам применить систему ИИ для автоматизированной проверки домашних заданий школьников и планирования образовательных программ.
Кроме того, данный проект позволит решить задачу в части снижения бюрократической нагрузки на учителей, отметил Грибов.
По информации Минпросвещения, программы повышения квалификации в сфере искусственного интеллекта на данный момент прошли уже более 30 тысяч учителей, сообщает ТАСС.