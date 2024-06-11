Минпросвещения РФ рассказало о планах по внедрению ИИ в работу учителей

В России школьные учителя смогут проверять задания с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Для этого создаются специальные цифровые помощники.

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Как рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов, на данный момент создается цифровой помощник учителя. Он даст возможность педагогам применить систему ИИ для автоматизированной проверки домашних заданий школьников и планирования образовательных программ.

Кроме того, данный проект позволит решить задачу в части снижения бюрократической нагрузки на учителей, отметил Грибов.

По информации Минпросвещения, программы повышения квалификации в сфере искусственного интеллекта на данный момент прошли уже более 30 тысяч учителей, сообщает ТАСС.