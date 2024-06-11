Новый режим ламп поможет поддержать здоровье владельцам умного дома Sber

Пользователям умного дома Sber стал доступен новый режим «Адаптивный свет» в осветительных приборах. Он разработан на основе научных исследований и помогает человеку поддерживать естественные биоритмы организма, чтобы чувствовать себя лучше. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Биологические часы человека ориентированы на яркость и цветовую температуру света: холодный полуденный свет бодрит, а теплый вечерний — помогает расслабиться.
В Сбере пояснили, что в режиме адаптивного света устройства Sber подстраивают температуру освещения к естественному свету за окном. Это облегчает пробуждение, поддерживает дневную продуктивность и помогает уснуть вечером.
Обновление получат все умные осветительные приборы Sber, а также партнерские устройства, совместимые с платформой.
Активировать режим можно в мобильном приложении или голосом через ассистента Салют на умных колонках и телевизорах.
Одновременно линейка устройств, разработанных компанией-партнером SberDevices, пополнилась умной сверхъяркой лампой А70 c повышенной энергоэффективностью.