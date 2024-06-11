В России придумали токопроводящий клей

В России был создан токопроводящий клей. Разработчиком является холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех), передает ТАСС.

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Отмечается, что данный клей не имеет российских аналогов. Также подчеркивается, Россия теперь может отказаться от японской продукции благодаря новой разработке. Клей предназначен для монтажа микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры.

Отличительной чертой данного клея является высокая электро- и теплопроводность. Новинку уже тестируют.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что «Росатом», GS Group и «Аквариус» готовятся к созданию совместного предприятия по производству печатных плат полного цикла. Основным потребителем компонентов выступит сам «Росатом», который может использовать платы в том числе в электромобилях «Атом».