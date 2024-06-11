МТС начинает поэтапное отключение в РФ сетей 3G

Сотовый оператор МТС приступил к поэтапному отключению в РФ сетей мобильной связи стандарта 3G и переводу высвободившихся частот в стандарт 4G. Об этом говорится в сообщении оператора.

"ПАО "МТС" приступает к поэтапному отключению в России сетей мобильной связи устаревшего стандарта 3G (UMTS) и переводу высвободившихся частот в современный стандарт 4G (LTE), что даст абонентам увеличение скорости мобильного интернета от 10% до 30%", - сказано в сообщении.



Отмечается, что с 20 июня компания полностью прекратит использование сетей третьего поколения в Угличе Ярославской области, а с октября планирует постепенный, в течение 2025 года, отказ от технологии 3G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.