Экс-директор OpenAI рассказала, что ИИ может быть опасен не только из-за убийств

Бывший директор OpenAI Хелен Тонер выступила с серьезными предупреждениями о потенциальных рисках неуправляемого искусственного интеллекта.

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В интервью на саммите AI+ от Axios она подчеркнула, что угрозы от ИИ не ограничиваются сценарием «Скайнет» из фильма «Терминатор», где роботы убивают людей.

Тонер, которая является ведущим исследователем в Центре безопасности и технологий при Университете Джорджтауна, рассказала, что ИИ может привести к множеству других негативных последствий, и сосредоточение только на сценариях из научной фантастики мешает людям осознать всю широту возможных рисков.

По ее мнению, ИИ может значительно ухудшить различные аспекты жизни и важно учитывать все потенциальные опасности, а не только драматические сценарии.

Она также отметила, что люди боятся ИИ из-за недостатка знаний о его работе и призвала к большей прозрачности со стороны компаний, разрабатывающих эти технологии.

После своего ухода из совета директоров OpenAI, Тонер сменила подход и теперь выражает готовность дать шанс новой команде, которая, по ее словам, уже внедрила множество структур и мер, недоступных предыдущему составу до ноября прошлого года.