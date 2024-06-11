Неизвестные взломали Telegram гендиректора Московского зоопарка Акуловой

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 11 июня, сообщила о взломе своего Telegram-аккаунта. Об этом она предупредила пользователей в своем микроблоге.

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Руководитель зоосада попросила подписчиков внимательно относиться ко всему, что могут делать в Сети от «ее лица».

— Меня взломали. Будьте бдительны. Я никому не звоню. Не пишу. Никакие проверки не провожу, — написала Акулова в Telegram-канале.



Позднее гендиректор отредактировала пост и сообщила, что мошенники создали ее поддельный аккаунт.

Мошенники начали создавать в мессенджерах поддельные каналы публичных людей, чтобы похищать аккаунты пользователей через рассылки и взламывать их через DDoS-атаки. Об этом предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Эксперты предупредили, что самостоятельное включение камеры или микрофона на смартфоне, самозапуск программ в фоновом режиме могут свидетельствовать о слежке мошенников за пользователем через его телефон.

Пользователям стоит добавлять в избранное браузера популярные сайты и страницы в социальных сетях, чтобы не попасться на уловки мошенников. Об этом сообщил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.