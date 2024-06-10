iOS 18, ИИ, visionOS 2: главные новинки летней презентации Apple

Apple провела традиционную летнюю презентацию WWDC 2024, на которой было представлено много новинок. «Рамблер» собрал главные из них.

Презентация Apple началась с новейшей операционной системы — visionOS 2 для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. В нее включили функцию машинного обучения, добавляющую эффект глубины на уже существующие фотографии, дополнительные жесты, которые позволят получать доступ к меню и быстро проверять уровень заряда аккумулятора, и возможность регулирования размера виртуального дисплея подключенных компьютеров Mac.

Кроме того разработчикам станут доступны дополнительные API для создания более продвинутых приложений. Старт продаж Vision Pro с visionOS 2 намечен на 28 июня и пройдет в Китае, Японии и Сингапуре. В июле она появится в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Великобритании.

Еще одной новинкой стала операционная система iOS 18 для iPhone. Ее пользователям станут доступны больше возможностей для персонализации главного экрана и Центра управления, отправка отложенных сообщений, форматирование и анимация текста, который будет отображаться у других пользователей iMessage, отправка денег с помощью прикладывания одного телефона к другому, игровой режим, снижающий фоновую активность других приложений и тем самым повышающий частоту кадров в запущенных играх.

Apple улучшила и приложение «Фото». В него добавили общую ленту снимков и коллекции, собранные по различным темам или датам, формирующиеся в реальном времени «умные» подборки и регулировку расположения коллекций.

Также компания представила операционную систему iPadOS 18, которая получила обновленный главный экран, измененный Центр управления и переработанное приложение «Фото». Кроме того впервые в планшетах появится калькулятор с поддержкой Apple Pencil. Таким образом пользователи смогут вручную вводить математические уравнения, а iPadOS 18 автоматически решит их.

Расширение получило и приложение «Заметки», где появилась возможность исправлять ошибки в словах, введенных вручную при помощи стилуса.

Все ключевые нововведения iOS 18 и iPadOS 18 вошли в следующую версию macOS, которая получила название Sequoia. Кроме того в нее добавили возможность полноценного управления iPhone с MacBook и приложение «Пароли», в котором можно будет сохранить пароли от всех сервисов и Wi-Fi.

В Safari теперь можно будет автоматически выделять всю важную информацию на веб-странице при помощи искусственного интеллекта, убирать все лишнее со страницы и составлять оглавление для текстового контента. Также Apple представила набор инструментов Game Porting Toolkit 2, который упростит портирование игр с Windows на Mac, а c него на iPhone и iPad.

Наушники AirPods получили возможность распознавать жесты и функцию изоляцию голоса, которая удаляет окружающие звуки во время разговоров, Apple TV — поддержку функций InSight и совместимость с проекторами с соотношением сторон 21:9, а в Apple Watch появится расчет тренировочной нагрузки, гибкая настройка экрана со сводкой на iPhone, оценивающее общее состояние здоровья пользователя приложение Vitals и дополнительные циферблаты.

Ключевой новинкой летней презентации стал Apple Intelligence — фирменный искусственный интеллект на основе генеративных нейросетей. Его главной особенностью станет «персональное отношение к пользователям». Al будет поддерживаться только на iPhone 15 Pro, Pro Max, а также Mac и iPad с M-чипами. Первоначально ИИ от Apple будет работать только на английском языке.

Разработчики смогут протестировать все представленные на летней презентации операционные системы уже сегодня, 10 июня. Публичные их бета-версии выйдут в июле, а общедоступные — осенью 2024 года.