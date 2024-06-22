Почему стоит почаще пользоваться режимом инкогнито в браузере

Почти каждый сайт так или иначе отслеживает данные о людях, которые его посещают, но режимы инкогнито в браузерах помогают снизить риски для персональной безопасности. Портал makeuseof.com рассказал о двух весомых причинах пользоваться режимом инкогнито почаще.

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Защита истории браузера

Одна из самых частых причин, по которым люди пользуются режимом инкогнито — это защита персональной истории браузера. Анонимность вдвойне полезна, если вы пользуетесь общим компьютером или позаимствовали чей-то смартфон, но не хотите, чтобы вашу историю увидели другие люди.

Режим инкогнито не сохраняет пароли и формы для автоматического заполнения, куда обычно попадает чувствительная информация — например, детали банковской карты или адрес. После закрытия окна в инкогнито браузер удаляет все файлы кэша, созданные во время сессии. Помимо этого, он не дает поисковым движкам подстраивать рекламные алгоритмы.

Защита куки-файлов

Еще один весомый аргумент в пользу режима инкогнито — это запрет на использование сторонних куки-файлов. Сами по себе они ничем не вредят, но могут представлять потенциальный риск для безопасности данных, т.к. в них может содержаться чувствительная информация о вас и вашем устройстве. Обычно сайты используют эти файлы для персонализации платформы под конкретных пользователей, но они также нужны и для слежки за посетителями.

Многие порталы забрасывают пользователей уведомлениями с просьбой разрешить куки-файлы, но в режиме инкогнито вам не придется об этом беспокоиться. Браузер автоматически запретит их.