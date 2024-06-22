Как отключить постоянный уровень громкости на YouTube

Если вы когда-нибудь замечали, что громкость разных роликов на YouTube уж слишком скачет вверх-вниз, то это не зря — возможно, причина кроется в одной из функций приложения. Портал makeuseof.com рассказал, как работает постоянный уровень громкости YouTube и как его отключить.

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Что такое «Постоянный уровень громкости» в YouTube

Функция «Постоянный уровень громкости» балансирует громкость звука в разных видео на YouTube, чтобы добиться стабильного звучания. Она автоматически меняет уровни громкости, усиливая нижние частоты или занижая верхние, и в результате находит золотую середину. Нюанс в том, что эта середина не всегда полезна.

При попытке выровнять звук инструмент нередко искажает оригинальное качество звучания. YouTube прекрасно об этом знает, из-за чего функция недоступна при просмотре музыкальных роликов. По крайней мере, на данный момент. Она также не очень нужна в игровых стримах, сериалах или трейлерах фильмов.

Как отключить «Постоянный уровень громкости» в YouTube