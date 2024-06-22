Как отключить постоянный уровень громкости на YouTube
Если вы когда-нибудь замечали, что громкость разных роликов на YouTube уж слишком скачет вверх-вниз, то это не зря — возможно, причина кроется в одной из функций приложения. Портал makeuseof.com рассказал, как работает постоянный уровень громкости YouTube и как его отключить.
Что такое «Постоянный уровень громкости» в YouTube
Функция «Постоянный уровень громкости» балансирует громкость звука в разных видео на YouTube, чтобы добиться стабильного звучания. Она автоматически меняет уровни громкости, усиливая нижние частоты или занижая верхние, и в результате находит золотую середину. Нюанс в том, что эта середина не всегда полезна.
При попытке выровнять звук инструмент нередко искажает оригинальное качество звучания. YouTube прекрасно об этом знает, из-за чего функция недоступна при просмотре музыкальных роликов. По крайней мере, на данный момент. Она также не очень нужна в игровых стримах, сериалах или трейлерах фильмов.
Как отключить «Постоянный уровень громкости» в YouTube
- Откройте приложение YouTube.
- Найдите любое не музыкальное видео.
- Затем откройте настройки ролика и перейдите в меню «Дополнительные настройки».
- Отключите опцию «Постоянный уровень громкости».