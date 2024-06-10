Российские ученые первыми в мире достали в Антарктиде древнюю горную породу

Ученые из Всероссийского НИИ океангеологии первыми в мире извлекли в Антарктиде горную породу возрастом около одного миллиарда лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя главы НИИ Германа Лейченкова.

Ученый рассказал, что сотрудники института отобрали пробу горной породы коренного ложа материка. В проекте также приняла участие лаборатория одного из китайских вузов.

Место, которое исследователи выбрали для бурения, находится в центре магнитной аномалии. Источник этой аномалии пока неизвестен. По мнению ученых, она связана с тектоническим швом - границей сращивания Антарктиды и Индии около миллиарда лет назад.

Ранее китайские геологи пришли к выводу, что Индия и Азия объединились около 65-63 миллиона лет назад в результате столкновения. В Институте изучения Тибета в Пекине рассказали, что множество следов этого процесса существует на дне океана. До этого Индия была частью суперконтинента Гондвана, а ее соседями были Австралия, Африка, Антарктида и Южная Америка.