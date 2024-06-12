Темпы потепления океана ускорились в два раза за 20 лет

За 20 лет темпы потепления океана ускорились в два раза, а в 2023 году зафиксирован один из самых высоких приростов температуры с 1950-х годов. Об этом сообщается в докладе ЮНЕСКО "Состояние Мирового океана в 2024 году".

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Несмотря на то, что в Парижских соглашениях по климату страны обязались удерживать прирост глобальной температуры не выше 2°С по сравнению с доиндустриальными уровнями, температура океана уже выросла в среднем на 1,45°C. Причем в Средиземном море, тропической части Атлантического океана и Южных океанах есть явные очаги потепления выше 2°C.

Следствием этого стал подъем уровня океана по всему миру. Он поглощает 90% избыточного тепла, выбрасываемого в атмосферу, и при повышении температуры воды его уровень повышается. За последние 30 лет рост составил в общей сложности 9 см.

С доиндустриальной эпохи кислотность океана увеличилась на 30%, а к 2100 году достигнет 170%. Прибрежные виды задыхаются из-за снижения уровня кислорода. В прибрежных районах, которые особенно страдают из-за нехватки кислород выявлено множество "мертвых зон", где почти не осталось морской флоры и фауны из-за снижения содержания кислорода.

Морские леса, включая мангровые леса, водорослевые заросли и приливные болота, способны поглощать в 5 раз больше углерода, чем леса на суше. Однако, по данным ЮНЕСКО, почти 60% стран до сих пор не включили восстановление и сохранение морских лесов в свои определяемые на национальном уровне вклады.

Известно, что охраняемые морские районы помогают сохранять биоразнообразие: в них обитает 72% из 1500 морских видов, находящихся под угрозой исчезновения, занесенных в Красную книгу.