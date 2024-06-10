Волну жары в Индии признали самой долгой за всю историю

Период жары в Индии оказался самым продолжительным за всю историю страны, заявили правительственные эксперты по погоде. Он продолжался в течение 24 дней в разных регионах.

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С середины мая в северных районах Индии температуры поднялись до 45 градусов Цельсия. Ученые предупредили, что вскоре немного похолодает, поскольку придут сезонные муссонные дожди, но затем наступит новое ухудшение.

«Периоды сильной жары будут более частыми, продолжительными и интенсивными, если не будут приняты меры предосторожности», – заявили эксперты.



Во время волны жары температура в Дели достигла 49,2 градусов, повторив рекорд 2022 года. В электросети зафиксировали пиковое потребление энергии в 8302 мегаватта.

Индия занимает третье место в мире по выбросам парниковых газов. В настоящее время производство электроэнергии в стране в значительной степени зависит от угля. Деятельность человека, рост населения, индустриализация и развитие транспорта приводят к увеличению концентрации монооксида углерода, метана и хлоруглеродов в атмосфере. Но власти взяли на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году, сообщает Phys.org.

Ранее стало известно, что май 2024 года признали самым жарким за всю историю наблюдений. Он стал 11-м месяцем с рекордными температурами подряд.