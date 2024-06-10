Появились первые снимки семьи борнейских дымчатых леопардов

В дикой природе впервые удалось сфотографировать семью борнейских дымчатых леопардов. Они попали на камеру в индонезийском Борнео, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Life Science.

Мать леопарда была запечатлена вместе с двумя детенышами. Подчеркивается, что животные находятся под угрозой исчезновения. Вместе с тем обнародованные кадры демонстрируют, что вид еще размножается. Сообщается, что эти крупнейшие хищники на Борнео играют важнейшую роль в поддержании экосистемы, добавили в издании.

Ранее пресс-служба департамента культуры Москвы сообщила, что два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке. Это особый случай, так как обычно самка рожает одного малыша. Лемуры появились на свет в начале мая.

Также ранее сообщалось, что 25 мая панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось девять месяцев. В честь этого ей подарили бамбуковую ветку с листочками, к которой была прикреплена цифра девять из морковки.