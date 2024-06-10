На Землю обрушится шестибалльная магнитная буря

Вспышка на Солнце М9.7 привела к тому, что Землю сегодня ожидает геомагнитная буря, которая может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным метеорологов, большую часть дня геоудары не превысят двух баллов. Однако с 16.00 начнется магнитная буря, которая уже в 22.00 достигнет шести баллов. Волна шестибалльных магнитных атак продлится до утра. Такие удары считаются умеренной магнитной бурей.

Нынешнее возмущение магнитного поля Земли связано с солнечной активностью. По данным лаборатории солнечной астрономии, к Земле движутся достаточно плотные области плазменного облака после вспышки М9.7. Ожидаемая сила удара примерно соответствует бурям уровня G2.

Геомагнитные бури могут оказывать негативное влияние на метеозависимых людей, приводя к головным болям и головокружению, скачкам артериального давления, упадку сил. Для того, чтобы улучшить свое состояние в этот непростой для организма период, стоит отказаться от жареной, острой, жирной и соленой пищи, которая задерживает жидкость в организме, высыпаться, больше проводить времени на свежем воздухе, пить чистую воду и заменить кофе на травяные чаи, отмечает газета.

Напомним, что 11 мая ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G5. Буря, вызванная мощнейшими вспышками на солнце, достигла экстремального уровня мощности впервые с 2005 года.