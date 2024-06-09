Жара в Дубае уничтожила смартфон Дурова

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров лишился своего смартфона Samsung из-за жары в Дубае, где он живет. Об этом бизнесмен рассказал в своем официальном англоязычном Telegram-канале.

Дуров опубликовал фотографию сломанного смартфона, а также написал, что на момент покупки он стоил $180 (примерно 16 тыс. руб. по курсу на момент публикации новости). Судя по снимку, долларовый миллиардер пользовался бюджетной моделью Samsung Galaxy A52.

По словам Дурова, он использовал этот телефон в течение последних двух лет, чтобы лучше понимать опыт своих пользователей, так как это одна из наиболее популярных моделей среди них. К сожалению, смартфон перестал функционировать из-за перегрева.

«Похоже, скоро мне придется сменить телефон», – заключил он.



На Telegram-канал Дурова подписаны более 2,5 млн человек. Меньше чем за час новый пост в нем набрал более 250 тыс. просмотров и десятки тысяч реакций.

Telegram является одним из самый популярных в мире мессенджеров. По всему миру им ежемесячно пользуются сотни миллионов челвоек.