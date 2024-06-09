В Huawei заявили о создании чипов для ИИ

Huawei объявила о создании нового специализированного процессора для искусственного интеллекта, пишет гонконгская газета South China Morning Post. По словам представителя китайской компании, он не хуже передовых разработок американской Nvidia.

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О новых чипах китайского технологического гиганта известно не так уж много. По словам одного из руководителей Huawei, в одних тестах они отстают примерно на 20% от флагмана Nvidia, в других тестах на столько же его опережают. Как заявил представитель компании Ван Тао на конференции по полупроводникам в Нанкине, между двумя разработками «нет большой разницы» при тренировке и обучении больших языковых моделей. Однако независимых тестов нет, и вряд ли кто-то за пределами материкового Китая эти чипы хотя бы видел, что называется, вживую — не говоря уже об испытаниях. Комментирует аналитик телеграм-канала Rusmicro Алексей Бойко:

Алексей Бойко аналитик телеграм-канала Rusmicro «Сравнивать такие чипы между собой можно очень разными способами. Какой-то единой стандартной методики просто не существует. Для одних типов вычисления этот чип может вполне обогнать сотый, а для других — будет ему уступать. Поэтому правыми могут оказываться любые стороны, которые утверждают, что он быстрее или медленнее. Ясно одно, что этот чип где-то на том уровне, который от него ожидали. Уровень вполне современный. Интереснее в этой истории немножко другое. Мы пока не знаем, сколько компания способна произвести этих чипов, здесь достаточно интересно было бы этот ответ получить, но у меня его нет».

Как отмечает гонконгская газета South China Morning Post, из-за ограничений на доступ к передовому оборудованию Китай не сможет наладить производство чипов для нейросетей на своей территории. Технические возможности есть у TSMC, но тайваньская компания не может их производить из-за ограничений США на поставки современных чипов Китаю. Помимо прочего, сама TSMC перегружена заказами. Ее продажи в мае выросли на 30%. Это крупнейший в мире контрактный производитель процессоров, его продукцию покупают, в частности, Apple и Nvidia, причем на долю последней приходится почти 10% заказов, подсчитали аналитики Morgan Stanley. Бизнес растет не только у TSMC, но и у других производителей, в том числе корейских, включая Samsung. В марте мировые продажи чипов увеличились почти на 16% год к году. О причинах говорит ведущий программы «Сумма технологий» на Business FM Денис Самсонов:

Денис Самсонов ведущий программы «Сумма технологий» на Business FM «Связывают это, с одной стороны, с восстановлением рынка потребительской электроники, а эта компания — ведущий производитель процессоров, которые стоят в тех процессорах, которыми мы пользуемся в большинстве. С другой стороны, да, действительно, это связывают с ростом ИИ, поскольку TSMC — это единственный производитель процессоров для компании Nvidia. Все заводы, на которых производятся современные чипы TSMC, расположены на Тайване, а это зона политического напряжения, все попытки организации современного производства процессоров в других местах, в том числе в США, пока в стадии проектов, производства процессоров в Китае искусственно сдерживаются, поэтому как минимум рост цен процессоров, которые стоят в смартфонах, мы заметим. Что касается роста цен на процессоры в ноутбуках — возможно».

Бум продаж разработчиков и производителей чипов привел к росту их стоимости. Так, Nvidia недавно обогнала по капитализации Apple и чуть-чуть не дотянула до Microsoft, которая остается самой дорогой компанией в мире. А бумаги Huawei в пятницу, 7 июня, на новости о разработке нового чипа для нейросетей подскочили на 5%.

Акции многих мировых технологических компаний растут уже несколько месяцев подряд. Могут ли российские инвесторы на этом заработать? Мнение финансового эксперта, инвестора Максима Ульянова:

Максим Ульянов финансовый эксперт, инвестор «Наверное, здесь единственный какой-то способ — это прибегать к зарубежной финансовой инфраструктуре, то есть к каким-то альтернативным брокерам, которые дают полноценный доступ к западным площадкам. Я бы здесь, наверное, учитывал, что все-таки в текущей геополитической ситуации я вижу существенные риски. Потому что мы сейчас видим очередную волну закрытия счетов российских инвесторов, точнее — прессинга на российских инвесторов со стороны Interactive Brokers. Я считаю, что в данном случае существуют значимые риски для тех, кто отважится проинвестировать существенные суммы через иностранную инфраструктуру».

Возвращаясь к новым чипам Huawei для нейросетей. Они пригодились бы и в России, где тоже идет бурное развитие технологий искусственного интеллекта. Но даже если китайская компания найдет мощности для их производства, экспортировать свои новые чипы она не будет до тех пор, пока не удовлетворит внутренний спрос в самом Китае.